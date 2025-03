La verità dalla cartella clinica: attesa per chiarire il caso di Davide Calabrese

Potrebbe rientrare già oggi, via aereo, la salma di Davide Calabrese, il giovane studente di 18 anni di Pagani, tragicamente scomparso a Malaga. La causa del decesso sarebbe una miocardite, probabilmente di origine virale.

Davide era partito mercoledì scorso per la Spagna con la sua classe del liceo Mangino di Pagani, nonostante un lieve stato febbrile. Nulla che facesse presagire il drammatico epilogo. Una volta in Andalusia, però, la febbre si era aggravata già dalla serata di giovedì. I professori accompagnatori, notando il peggioramento, avevano immediatamente allertato i soccorsi, e il giovane era stato trasportato in ospedale. Successivamente, era stato trasferito in un’altra struttura più attrezzata, dove purtroppo, nella tarda serata di sabato, è avvenuto il decesso.

Ciò che rende ancora più sconvolgente la tragedia è il fatto che Davide fosse in perfette condizioni di salute, come attestato da una recente visita medico-sportiva. Tuttavia, la miocardite è una complicanza rara ma insidiosa di molte infezioni, sia virali che batteriche.

L’analisi della cartella clinica sarà ora fondamentale per ricostruire con esattezza quanto accaduto e chiarire eventuali interrogativi sulle cure ricevute in Spagna. Tra questi, l’anomalia di un grumo di sangue rinvenuto nel cuore, che potrebbe offrire nuovi elementi per comprendere meglio le cause del decesso.

L’intera comunità di Pagani è sconvolta dalla perdita di Davide. Il sindaco Raffaele Maria De Prisco, le associazioni sportive e tutti coloro che lo conoscevano hanno espresso profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia, in particolare ai genitori, Armando e Carmela, e al fratello.

Uno dei luoghi più colpiti dal dolore è senza dubbio il liceo Mangino, dove Davide frequentava la classe 5B. La dirigente scolastica, Ezilda Pepe, ha dedicato al ragazzo un commovente messaggio sui social, ricordandolo come uno studente brillante e un giovane dal cuore grande.

Mentre la famiglia attende il ritorno della salma, restano ancora aperti molti interrogativi su quanto accaduto in Spagna nei giorni precedenti alla tragedia.