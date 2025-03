Mara Carfagna: la candidata ideale del Centrodestra per la Presidenza della Regione Campania?

L’onorevole Mara Carfagna, recentemente eletta segretaria nazionale di Noi Moderati, potrebbe emergere come la candidata ideale per la presidenza della Regione Campania nel centrodestra

L’onorevole Mara Carfagna, recentemente eletta segretaria nazionale di Noi Moderati, potrebbe emergere come la candidata ideale per la presidenza della Regione Campania nel centrodestra, a condizione che si verifichino alcune circostanze favorevoli. Ecco perché potrebbe essere la figura giusta per questa sfida.

Il Vantaggio Competitivo Perduto del Centrodestra Il centrodestra ha avuto un’opportunità unica di capitalizzare le divisioni all’interno della sinistra, in particolare tra il governatore De Luca e il suo partito. La campagna elettorale avrebbe dovuto partire in anticipo, ma la difficoltà di trovare un candidato forte ha impedito di sfruttare appieno questa opportunità. La vittoria nelle elezioni regionali, infatti, si ottiene più con le liste che con il candidato presidente, creando una coalizione solida e radicata nei territori. Il Sondaggio del Corriere del Mezzogiorno Secondo un sondaggio del Corriere del Mezzogiorno, il centrosinistra, composto da Pd, 5Stelle e Avs, vincerebbe nettamente con il 56,6% dei consensi. Il centrodestra si fermerebbe al 35,6%. Anche un possibile terzo polo, ispirato da De Luca ma senza di lui in campo, cambierebbe gli equilibri senza però modificare sostanzialmente il risultato. La situazione potrebbe evolversi se De Luca decidesse di correre in solitaria, ampliando ulteriormente il suo consenso. Analisi dei Numeri e delle Possibilità del Centrodestra Sebbene i numeri dei sondaggi siano da prendere con cautela, indicano un centrosinistra ancora predominante, con Pd e 5Stelle sopra il 40%, mentre Fratelli d’Italia è fermo sotto il 20%, e Forza Italia sotto l’11%. Se il centrosinistra dovesse presentarsi unito, la vittoria sarebbe quasi certa. Ma la partita cambierebbe se De Luca si ricandidasse alla presidenza, portando con sé una sua coalizione. Il Centrodestra e la Strategia di De Luca Con De Luca in campo, il centrodestra potrebbe cercare una strategia audace, approfittando della forza del governatore per creare una coalizione più ampia. Ciò richiederebbe liste forti e una candidatura apicale in grado di attrarre voti oltre i confini tradizionali dei partiti. I Profili Attuali del Centrodestra Al momento, i candidati papabili come Matteo Piantedosi, Costanzo Jannotti Pecci, Edmondo Cirielli e Giampiero Zinzi non sembrano in grado di attrarre consenso al di fuori della loro base di partito. Nessuno di loro appare sufficientemente forte per affrontare una sfida così complessa. Mara Carfagna: La Candidata Perfetta In questo contesto, l’onorevole Mara Carfagna emerge come la figura ideale. L’ex ministra per il Mezzogiorno ha una grande popolarità, è vista come equilibrata e competente, e ha dimostrato di poter parlare anche a segmenti di elettorato estranei al centrodestra. La sua esperienza politica, unita al suo ruolo di leader di Noi Moderati, potrebbe renderla la candidata perfetta per una sfida difficile. Anche se la sua sconfitta non ricadrebbe sulle spalle dei principali partiti della coalizione, una vittoria sarebbe storica, con vantaggi per tutta la coalizione e il governo.

Così come Stefano Caldoro fu scelto nel 2010 come sintesi per una coalizione destinata a vincere, oggi Carfagna potrebbe rappresentare la sintesi ideale per una missione, seppur improbabile, ma non impossibile.