Nocera Superiore. Novità sulla viabilità urbana, al via la sperimentazione su via Vincenzo Russo

A partire da giovedì 3 aprile, a Nocera Superiore entrerà in vigore un nuovo dispositivo di viabilità urbana in fase sperimentale per via Vincenzo Russo. La misura, sancita dall’ordinanza n.38/2025 firmata dal comandante della Polizia Municipale Paolo Prudente, introduce il senso unico di marcia su questa importante arteria cittadina.

Il tratto interessato dal provvedimento è quello compreso tra piazza Marco Polo e l’intersezione con via Petrone, in prossimità del passaggio a livello. Con questa modifica, la strada sarà percorribile esclusivamente in direzione della stazione ferroviaria e di piazza Filauro. Contestualmente, il senso di marcia su via Petrone subirà un’inversione: il traffico non sarà più diretto verso via Vincenzo Russo, ma verso via Alcide De Gasperi.

L’adozione del nuovo assetto viario avrà una durata sperimentale di 30 giorni, periodo in cui verranno monitorati gli effetti sul traffico cittadino per valutare eventuali aggiustamenti o miglioramenti. L’obiettivo principale del provvedimento è quello di decongestionare il traffico su una delle vie più frequentate di Nocera Superiore, aumentando al contempo la sicurezza stradale e ottimizzando la sosta veicolare. Grazie a questa riorganizzazione, infatti, sarà possibile recuperare circa 80 posti auto, rendendo disponibile il parcheggio anche sull’altro lato della carreggiata.

Il sindaco Gennaro D’Acunzi ha invitato i cittadini alla collaborazione e alla diffusione della notizia, sottolineando l’importanza di questa fase sperimentale per migliorare la viabilità cittadina.