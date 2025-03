Pimonte, ecco Hanami: la terza edizione della Festa della Fioritura dei Ciliegi

Il Comune di Pimonte, in collaborazione con la Pro Loco Pimonte e Pimonte Oasi Verde, è entusiasta di presentare la terza edizione di Hanami a Pimonte, un evento che celebra la tradizione giapponese della fioritura dei ciliegi, simbolo di bellezza e rinnovamento. Dopo il successo delle prime due edizioni, Hanami torna quest’anno per offrire ai visitatori un’esperienza unica tra natura, cultura e relax.

L’evento si terrà il 5, 6 e 13 aprile, dalle 10:00 alle 18:00, in Via Raitetillo, ai piedi del Monte Faito, con una vista panoramica che abbraccia il Vesuvio e il Golfo di Napoli. Tra i ciliegi in fiore, i partecipanti potranno godere di spazi relax, aree picnic e momenti di convivialità. Non mancheranno gastronomia giapponese rivisitata, laboratori tematici e occasioni di scoperta tra tradizione e paesaggi mozzafiato.

“Un’esperienza che unisce il fascino dell’Oriente con l’autenticità del nostro territorio”, affermano gli organizzatori, invitando tutti a celebrare la primavera in uno degli angoli più suggestivi dei Monti Lattari. L’ingresso è gratuito e l’evento è pensato per tutta la famiglia, offrendo un’opportunità unica per immergersi nella bellezza della natura e condividere momenti di serenità.