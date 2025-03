Sant’Antonio Abate. Al via i lavori di ampliamento e messa in sicurezza di Via Cuparelle

Sono ufficialmente iniziati i lavori di ampliamento e messa in sicurezza di Via Cuparelle, nel tratto intercomunale che collega Sant’Antonio Abate a Lettere, lato Via Teilliti. Un intervento atteso e fondamentale per migliorare la viabilità e la sicurezza dell’area.

L’avvio del progetto è stato seguito direttamente sul posto dal sindaco di Sant’Antonio Abate, Ilaria Abagnale, insieme al sindaco di Lettere, Anna Amendola, ai funzionari tecnici e all’amministratore della ditta edile Archè. Questo primo step prevede l’allargamento e la sistemazione della sede stradale esistente, grazie ai fondi regionali stanziati per il progetto.

“Si tratta di un passo importante per la sicurezza e la viabilità dell’area”, ha dichiarato il sindaco Abagnale, sottolineando come l’intervento sia strategico per garantire un collegamento più efficiente tra i due comuni. L’opera proseguirà successivamente con il supporto di risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), attualmente in fase di determinazione.

L’amministrazione comunale ha assicurato aggiornamenti costanti sull’andamento dei lavori, con l’obiettivo di rendere la viabilità locale più moderna, sicura ed efficiente. Un progetto che non solo migliorerà la qualità della rete stradale, ma che valorizzerà anche il patrimonio territoriale, rafforzando il legame tra le comunità confinanti.