Sant’Antonio Abate si unisce alla corsa per la speranza: la storia di Sofia

Il prossimo 6 aprile, la città di Sant’Antonio Abate sarà al fianco di Sofia, una giovane concittadina che, nonostante la sua grave malattia rara, parteciperà alla Milano Marathon con un messaggio di speranza e solidarietà.

Sofia è affetta dalla PKAN, una forma di neurodegenerazione da accumulo di ferro nel cervello, una patologia rara e debilitante. La maratona a Milano non sarà solo una gara, ma una corsa per la vita, dove Sofia correrà spinta sulla sua sedia a rotelle, supportata da una squadra speciale di quattro atleti abatesi, che affronteranno insieme una staffetta di 42 km per lei.

Questa straordinaria iniziativa ha un forte significato: sarà un’occasione per raccogliere fondi a favore di AISNAF, l’associazione che dal 2006 si impegna a supportare i bambini e ragazzi colpiti da NBIA, patologie rarissime ancora senza cura. I fondi raccolti durante la maratona saranno destinati al registro TIRCON, un progetto che raccoglie i dati clinici e genetici dei pazienti, e che finanzia borse di studio per giovani medici, per accelerare la ricerca e lavorare verso una terapia concreta.

Il Sindaco Ilaria Abagnale, che ha condiviso questa toccante iniziativa con la comunità, ha invitato tutti i cittadini a partecipare simbolicamente alla maratona, donando per Sofia e per la causa che sta dietro questa corsa. “Sant’Antonio Abate sarà al fianco di Sofia e dei suoi genitori in questa battaglia che riguarda tutti.” ha dichiarato il sindaco, sottolineando come ogni piccolo contributo possa fare la differenza.

La città si unisce, con grande cuore, al sostegno di Sofia, dimostrando che l’unione e la solidarietà possono fare miracoli. Chiunque voglia contribuire potrà farlo facilmente, donando al link fornito, dove ogni gesto, anche il più piccolo, contribuirà a rendere reale una speranza per Sofia e per tanti altri bambini e ragazzi affetti da malattie rare.

Facciamo tutti insieme un grande in bocca al lupo a Sofia e alla sua squadra, con la speranza che questa corsa possa portare un futuro migliore a lei e a tanti altri che lottano ogni giorno.