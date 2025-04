Dati Istat: La Campania è la regione con la speranza di vita più bassa

Nonostante un notevole miglioramento, la Campania resta la regione con la speranza di vita più bassa sia per gli uomini (79,7 anni) che per le donne (83,8 anni).

Nonostante un notevole miglioramento, la Campania resta la regione con la speranza di vita più bassa sia per gli uomini (79,7 anni) che per le donne (83,8 anni), secondo i dati demografici dell’Istat relativi al 2024. Questi numeri si inseriscono nel contesto di una popolazione nazionale che invecchia, con un aumento dei decessi dovuto all’esposizione ai rischi di morte.

La Campania si colloca al terzo posto tra le regioni italiane in termini di fecondità, con 1,26 figli per donna, un leggero calo rispetto all’anno precedente (1,29). Le regioni con i tassi di fecondità più alti sono il Trentino-Alto Adige (1,39) e la Sicilia (1,27), ma anche queste hanno registrato una lieve diminuzione rispetto al 2023. In queste aree, le madri tendono a essere più giovani, con un’età media al parto di 31,7 anni in Sicilia, 32,3 anni in Campania e 32,3 anni anche in Trentino-Alto Adige.

Sul fronte migratorio, il Mezzogiorno continua a registrare un saldo migratorio negativo (-52.000 abitanti). Sebbene la Campania presenti un tasso negativo significativo (-3,3 per mille), la situazione è più marcata in Basilicata e Calabria, che vedono i tassi più alti. Le regioni settentrionali e centrali restano le più attrattive per i trasferimenti interni.

Infine, la Campania spicca per la quota di popolazione in età attiva (65,3%), un dato superiore alla media nazionale e che la pone in testa tra le regioni italiane, seguita da Lazio (64,2%) e Lombardia (63,9%). Al contrario, la Liguria ha la percentuale più bassa (60,5%).