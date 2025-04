Eccellenza Oncologica: L’Istituto dei Tumori di Napoli entra nella Rete Europea EURACAN

L’Istituto Nazionale dei Tumori “Pascale” di Napoli ha ottenuto un prestigioso riconoscimento a livello europeo, entrando ufficialmente a far parte di EURACAN, la rete europea dedicata ai tumori rari dell’adulto. EURACAN è una delle 24 reti di riferimento europee che connettono virtualmente specialisti sanitari di diversi Paesi, favorendo la condivisione di conoscenze, risorse e strategie per il trattamento delle patologie rare, garantendo ai pazienti un accesso più equo alle cure migliori disponibili.

L’ingresso in questa rete non è automatico, ma subordinato a rigorosi criteri di selezione che comprendono attività di ricerca, produzione scientifica e capacità di presa in carico dei pazienti. A ottenere questo prestigioso traguardo è stata in particolare la Struttura Complessa Sarcomi e Tumori Rari del Pascale, diretta dal dottor Salvatore Tafuto, riconosciuta come “centro ad alta expertise” a livello europeo per la gestione delle neoplasie rare. Il team del dottor Tafuto contribuirà all’attività di EURACAN in tre ambiti fondamentali: sarcomi, tumori neuroendocrini e timomi.

“Far parte di EURACAN non è un risultato scontato – spiega Tafuto – ed è un traguardo prestigioso sia per l’Istituto che per i nostri pazienti. L’accesso alla rete è subordinato a una rigorosa valutazione, che tiene conto di parametri quali la qualità dell’assistenza offerta, l’organizzazione del centro, le attività di ricerca e produzione scientifica, le competenze mediche e l’efficacia dei sistemi informativi”.

Il Pascale, che coordina la Rete Oncologica Campana (R.O.C.), ha registrato nel 2024 oltre 240 nuovi casi di sarcoma e più di 120 nuovi casi di neoplasie neuroendocrine, confermandosi un punto di riferimento non solo per la Campania, ma per l’intero Mezzogiorno d’Italia. L’ingresso in EURACAN rappresenta un ulteriore passo avanti nella lotta contro i tumori rari, rafforzando il ruolo dell’Istituto napoletano nel panorama internazionale della ricerca e della cura oncologica.