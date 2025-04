School Experience 4 torna in Campania: oggi tappa ad Altavilla Silentina

La tappa di Altavilla Silentina si terrà oggi, martedì 1° aprile, presso l’auditorium comunale “Antonio Casagrande” di via Santa Maria, e vedrà la partecipazione degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”.

Dopo il successo dell’evento di metà marzo a Savigliano, in provincia di Cuneo, il festival itinerante di Giffoni approda in Campania, con una nuova tappa ad Altavilla Silentina, in provincia di Salerno. Il centro cilentano ospiterà una selezione di opere audiovisive che trattano temi attuali, ma anche creatività, sogno, magia e voglia di futuro.

Organizzato dall’Ente Autonomo Giffoni Experience e realizzato nell’ambito del Piano nazionale Cinema e Immagini per la scuola, promosso dal Ministero della Cultura – Direzione Generale per il Cinema e l’Audiovisivo e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, il festival offre agli studenti delle scuole primarie, secondarie e dell’infanzia un’opportunità didattica coinvolgente e formativa. La tappa di Altavilla Silentina si terrà oggi, martedì 1° aprile, presso l’auditorium comunale “Antonio Casagrande” di via Santa Maria, e vedrà la partecipazione degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Altavilla Silentina e la collaborazione dell’Associazione “Astronave a Pedali” di Eboli.

Durante la giornata, i ragazzi avranno l’opportunità di visionare le opere in concorso nelle sezioni Your Experience (prodotti realizzati da scuole italiane o associazioni culturali) e Short Experience (realizzati da professionisti italiani e stranieri, selezionati tra oltre 1500 produzioni).

Per la sezione “Your Experience +11”, gli studenti potranno assistere alle proiezioni di The Disconnect, Giochi rubati, Kyle, Il prezzo dell’amicizia, Questa non è Roma!, La scelta giusta, Tornare a vivere, Le vie d’uscita sono infinite. A seguire, nella sezione Short Experience +11, saranno proiettati Fino al mare, Lights e Raggio Verde.

School Experience 4 coinvolgerà un totale di 18mila studenti, 2629 docenti, e oltre 160 scuole in 14 province e 52 comuni, tra cui molte aree periferiche e ultraperiferiche. L’evento vedrà la partecipazione attiva di 32 esperti e 45 organizzatori. Il festival itinerante, a cura del responsabile scientifico Antonia Grimaldi e del project manager Marco Cesaro, si concluderà a Giffoni Valle Piana, con un evento finale che si terrà dal 7 all’11 aprile 2025. Dal 14 al 16 aprile, le opere vincitrici saranno protagoniste in un evento speciale a Pomigliano d’Arco.