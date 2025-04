Campania. A rischio oltre 1200 posti di lavoro in a causa delle modifiche al progetto Home Care Premium dell’INPS

Più di 1200 posti di lavoro per operatori sociosanitari sono a rischio solo in Campania a seguito delle nuove modifiche annunciate dall'INPS per il progetto di assistenza domiciliare Home Care Premium.

Più di 1200 posti di lavoro per operatori sociosanitari sono a rischio solo in Campania a seguito delle nuove modifiche annunciate dall’INPS per il progetto di assistenza domiciliare Home Care Premium. A lanciare l’allarme è l’Adips Campania, l’associazione dei dirigenti delle politiche sociali. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha, infatti, comunicato modifiche sostanziali a un servizio che opera da circa 15 anni, coinvolgendo 40 Ambiti Territoriali Sociali e oltre 3500 beneficiari in Campania.

Le nuove disposizioni prevedono l’esclusione degli operatori OSS e di quelli del sollievo dalle prestazioni integrative, una decisione che avrà impatti diretti sia sull’assistenza domiciliare che sull’occupazione. In particolare, l’80% dei cittadini non autosufficienti, che hanno scelto questa tipologia di assistenza, si troveranno ad affrontare un cambiamento significativo, e oltre 1200 operatori del sociale rischiano di perdere il loro posto di lavoro, come riportato da “Metropolis“.

Carmine De Blasio, presidente di A.Di.P.S. Campania, ha già inviato una lettera aperta all’INPS per chiedere una revisione della decisione e oggi rilancia l’appello al buon senso: “Chiediamo di rivedere almeno gli aspetti più penalizzanti per i beneficiari e gli operatori. Le scelte dell’INPS avranno forti implicazioni anche per gli Ambiti Sociali, sia dal punto di vista gestionale che operativo.”

L’associazione propone di consentire, come in passato, l’affidamento di una parte delle attività gestionali del progetto al terzo settore, per tutelare il lavoro degli operatori che, negli anni, hanno acquisito esperienza e competenze nel campo. La battaglia per modificare questa decisione ingiusta, conclude De Blasio, è appena iniziata.