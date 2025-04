Campania. Un Borgo magico da scoprire sulla Costiera Amalfitana

Atrani, piccolo gioiello incastonato tra le rocce della Costiera Amalfitana, è la meta ideale per una gita primaverile in Campania. Con una superficie di soli 0,12 km², è il comune più piccolo d’Italia, ma la sua bellezza e il suo fascino sono tutt’altro che limitati. Inserito nell’elenco dei Borghi più Belli d’Italia e protetto dall’UNESCO come parte del patrimonio mondiale della Costiera Amalfitana, Atrani offre una visione unica della cultura e della storia mediterranea.

Nel mese di aprile, il borgo si risveglia avvolto dal profumo dei limoni in fiore e dai colori vibranti delle bougainvillee. Le temperature miti e il cielo sereno rendono ogni angolo di Atrani perfetto per una visita lenta e contemplativa. Il periodo ideale per una gita è durante i fine settimana di aprile, come il 5-6 o il 12-13, quando il flusso turistico è ancora ridotto rispetto ai mesi estivi.

Piazza Umberto I è il cuore pulsante del borgo, con la sua vivace architettura mediterranea che si affaccia su bar e botteghe locali. La Chiesa di San Salvatore de’ Birecto, fondata nel 940, è un altro punto di interesse, con la sua storica porta bronzea e un legame profondo con la storia marinara della zona. A breve distanza si trova la Collegiata di Santa Maria Maddalena, con la sua cupola in maiolica verde che domina la vista sul mare, offrendo uno dei panorami più suggestivi della Costiera.

La spiaggia di Atrani, raccolta e tranquilla, è un luogo ideale per una pausa di relax, lontano dalla frenesia dei mesi estivi. Chi cerca un’avventura può visitare la Grotta di Masaniello, legata alla tradizione popolare e alle gesta del celebre rivoluzionario napoletano.

Atrani si può esplorare in poche ore, ma vale la pena dedicargli un’intera giornata, alternando visite culturali a momenti di relax al mare o in piazza. Una colazione all’aperto, un pranzo con vista e una cena a base di pesce fresco e limoni locali chiuderanno la giornata in modo autentico.

Il borgo si trova a soli quindici minuti a piedi da Amalfi, facilmente raggiungibile attraverso un passaggio sotterraneo dal parcheggio Luna Rossa. Si consiglia di utilizzare i mezzi pubblici o pianificare in anticipo il parcheggio, dato che la struttura medievale del borgo non è adatta alla viabilità moderna.