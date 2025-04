Il Premio Culturale “Alfonso e Matteo Fresa”: un riconoscimento alla memoria storica di Nocera Superiore

Nocera Superiore celebra due illustri concittadini, Alfonso e Matteo Fresa, con l’istituzione di un premio culturale dedicato alla loro memoria. Il sindaco Gennaro D’Acunzi ha annunciato con orgoglio la creazione del Premio Culturale “Alfonso e Matteo Fresa”, un’iniziativa che si inserisce nel più ampio progetto di valorizzazione della storia locale e della cultura di Nocera Superiore.

Questi due fratelli, noti per il loro impegno nel riscoprire e promuovere le radici storiche della città, hanno avuto un ruolo fondamentale nel rinvenimento delle tracce dell’antica Nuceria, l’attuale Nocera Superiore. Grazie alla loro passione e dedizione, la città ha potuto riappropriarsi di una parte fondamentale della sua identità storica, contribuendo alla riscoperta e valorizzazione del patrimonio archeologico locale.

Un Premio per le Nuove Generazioni

Il Premio Culturale “Alfonso e Matteo Fresa” non è solo un atto simbolico, ma un’opportunità concreta per coinvolgere il territorio, le scuole e le associazioni nella riscoperta della propria storia. L’iniziativa è stata concepita con l’intento di stimolare la curiosità degli studenti, incoraggiandoli ad approfondire la vita e l’opera dei fratelli Fresa, ma anche a riflettere sul significato della memoria storica e sull’importanza di preservare il passato per costruire il futuro.

“Questo premio è solo l’inizio di un percorso di cittadinanza attiva che vogliamo intraprendere insieme alla nostra comunità”, ha dichiarato il sindaco. “Vogliamo che le nuove generazioni si sentano parte di una tradizione che ha radici profonde nella storia, e che siano in grado di apprezzare la ricchezza culturale che il nostro territorio ha da offrire.”

L’intitolazione del Parco Archeologico Urbano

L’Amministrazione Comunale non si ferma al solo premio. Un ulteriore passo in questa direzione è l’intenzione di intitolare il Parco Archeologico Urbano ai fratelli Fresa. Questo gesto rappresenterebbe un omaggio tangibile e duraturo al loro impegno e alla loro passione per la storia di Nocera Superiore, consolidando ulteriormente il legame tra il presente e il passato della città.

Un Futuro di Consapevolezza Storica

Con l’istituzione del Premio Culturale, l’Amministrazione Comunale intende promuovere una cittadinanza consapevole, che non solo valorizza il proprio patrimonio culturale, ma che si impegna attivamente a tutelarlo e a trasmetterlo alle future generazioni. Il sindaco D’Acunzi ha sottolineato come questa iniziativa rappresenti un’opportunità unica per consolidare l’identità storica di Nocera Superiore e per costruire una comunità più unita e consapevole.