Sal De Riso e il controllo salvavita: “Sei stent al cuore, mi hanno salvato”

Nella puntata di È sempre mezzogiorno del 3 aprile su Rai Uno, il Maestro Pasticcere della Costa d’Amalfi, Sal De Riso, ha incantato il pubblico con un dolce frangipane alle fragole. Prima di mettersi all’opera, però, ha condiviso una toccante esperienza personale, sottolineando l’importanza della prevenzione medica.

A introdurre l’argomento è stata la conduttrice Antonella Clerici: «Io vorrei parlare un attimo con Sal perché ha vissuto un momento di paura: era andato a fare un controllo al cuore e l’hanno trattenuto in ospedale per mettergli sei stent».

Tutto è iniziato con un gesto di generosità: Andrea Cretella, in visita a Milano per un controllo medico, aveva chiesto a De Riso di inviargli due dolci della sua amata Costiera Amalfitana. Il pasticcere, con il cuore grande di sempre, glieli ha fatti recapitare il giorno dopo, come riporta “Il Vescovado“.

Qualche giorno dopo, Andrea si è recato personalmente in pasticceria per saldare il conto e ringraziarlo. L’incontro si è trasformato in una profonda conversazione, durante la quale Andrea ha raccontato come il professor Pappone e l’ospedale San Donato gli avessero salvato la vita. Quelle parole hanno colpito Sal, che ha ricordato la madre scomparsa prematuramente per un infarto e ha ammesso: «Anche io dovrei farmi controllare…».

Andrea, senza esitazioni, ha chiamato il professor Pappone, cliente affezionato della Costiera e amante dei dolci di De Riso. In pochi giorni, l’appuntamento era fissato.

Quella che sembrava una visita di routine ha rivelato una realtà ben più grave: sei occlusioni coronariche. L’intervento, immediato e necessario, ha salvato la vita del Maestro Pasticcere, che oggi condivide la sua esperienza per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione.