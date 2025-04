San Valentino Torio: lavori in corso per la ristrutturazione della villa comunale

Procedono a pieno ritmo i lavori di sistemazione della vasca e delle fontane artistiche della Villa Comunale “Giuseppe Corazziere” di San Valentino Torio. L’intervento, fortemente voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Strianese, mira a restituire ai cittadini un’area completamente rinnovata e funzionale, con un impianto idraulico moderno e un’efficienza energetica migliorata.

Un nuovo impianto per un’opera straordinaria

Tra le principali opere in corso vi è la realizzazione di un nuovo sistema di pompaggio e del sottofondo della vasca, che sostituirà completamente il vecchio impianto, ormai obsoleto e non più riparabile. Sono in fase di installazione nuovi motori, elettropompe e ugelli per le fontane, così da garantire il riciclo efficiente delle acque e un effetto scenografico di grande impatto.

Efficientamento energetico e ristrutturazione del ponte in legno

Oltre al rifacimento delle fontane, il progetto prevede anche l’efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione artistica presente all’interno della villa comunale, per garantire una maggiore sostenibilità e ridurre i consumi. Contemporaneamente, è in corso la ristrutturazione del ponte in legno, altro elemento distintivo dell’area verde cittadina.

Tempi e ringraziamenti

Il sindaco Michele Strianese ha espresso soddisfazione per l’andamento dei lavori, realizzati interamente con fondi comunali, e ha ringraziato l’assessore alla manutenzione Raffaella Zuottolo, l’architetto Onofrio Abronzo, responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, e il geometra Francesco Ruggiero per il loro contributo. Un plauso è stato rivolto anche all’impresa esecutrice, Trigliozzi Salvatore, per la professionalità dimostrata e il rispetto delle tempistiche.

Secondo il cronoprogramma, la nuova vasca e il rinnovato impianto idraulico saranno completati entro la fine di maggio, se non prima. Entro la stessa data saranno ultimati anche i lavori di efficientamento energetico e il restauro del ponte in legno.