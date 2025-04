Settimana a New York per gli studenti campani: un viaggio alla scoperta del Made in Italy

Una settimana a New York per esplorare il mondo del Made in Italy. È l’esperienza vissuta dagli studenti degli istituti Bernini De Sanctis e Archimede di Napoli, Don Milani di Gragnano, Marconi di Torre Annunziata, Pacioli di Sant’Anastasia e Convitto Nazionale di Salerno, nell’ambito del progetto “Made in Italy” promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il progetto vede l’Istituto Bernini De Sanctis, con il dirigente scolastico Diego Puricelli Guerra, come capofila delle scuole superiori di Campania, Calabria e Puglia.

L’iniziativa ha permesso agli studenti di toccare con mano cosa significa promuovere e rappresentare il Made in Italy negli Stati Uniti. La delegazione è stata guidata dal direttore di Patrimonio Italiano, Luigi Liberti, esperto di “Italia all’estero”, che ha condotto gli studenti attraverso incontri istituzionali al Consolato Generale d’Italia a New York, nelle Camere di Commercio di Manhattan e Brooklyn, e alla FIAO (Federazione delle Associazioni Italo-Americane). Gli studenti hanno anche avuto il privilegio di confrontarsi con realtà italiane di successo negli USA, che hanno raccontato come sono riuscite ad affermarsi nei rispettivi settori, come riporta “Il Mattino“.

Un momento significativo del viaggio è stato l’incontro con la Columbus Citizens Foundation, la fondazione che organizza la parata del Columbus Day sulla Fifth Avenue, diretta da Lisa Ackerman. Sal Da Vinci, in tournée negli Stati Uniti, ha intrattenuto i ragazzi parlando dell’importanza di perseguire i propri sogni e del valore dell’italianità all’estero.

Gli studenti hanno anche avuto l’opportunità di vivere un’esperienza diretta con il sistema scolastico americano, durante una visita alla Brooklyn Studio Secondary School. Un incontro particolarmente significativo è stato con l’ambasciatrice italiana negli Stati Uniti, Michelangela Zappia, che ha discusso anche delle problematiche legate ai dazi introdotti dall’amministrazione Trump.

Un relatore d’eccezione, Maurizio Marinella, terza generazione della storica azienda E.Marinella, ha raccontato la storia dell’impresa di famiglia, simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo. Inoltre, gli studenti hanno partecipato a incontri con la Camera di Commercio italiana di Manhattan e l’Hub commerciale Brooklyn Made.

Il compito finale per gli studenti sarà progettare delle start-up per promuovere il Made in Italy all’estero. Nel corso delle attività in Italia, gli studenti hanno partecipato anche a un seminario dedicato alla Moda, che segue quello già tenuto sull’Automotive.