“Spiagge e Fondali Puliti”: volontari in azione in tutta la Campania per la pulizia delle coste

Una vera e propria “marea” di volontari invaderà le spiagge campane armata di pinze raccogli-rifiuti e guanti, per partecipare a “Spiagge e Fondali puliti“, la storica campagna di Legambiente dedicata alla pulizia e al monitoraggio dei rifiuti sulle coste italiane. Quest’anno, grazie al supporto di Sammontana come partner principale, l’iniziativa coinvolgerà decine di località lungo la regione.

Il tema scelto per l’edizione 2025, “Spiagge Pulite? Pinzaci tu!”, è un invito a tutti a prendere parte attivamente nella rigenerazione delle aree marittime e costiere. A Napoli, l’appuntamento centrale è fissato per sabato 5 aprile, dalle 10:00 alle 12:30, con la pulizia della spiaggia di Vico I° Marina a San Giovanni a Teduccio, organizzata insieme alle associazioni Terra Mia e Figli in Famiglia. Dopo il lavoro di raccolta, i volontari si sfideranno in una partita di beach volley per un momento di divertimento. Lo stesso giorno, alle 10:00, presso l’Info-point Oasi Dunale di Paestum, si terrà la pulizia dell’oasi dunale e il rinnovo della cartellonistica.

Legambiente, con questa iniziativa, torna a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla grave minaccia del marine litter, che, secondo l’UNEP, inquinerà sempre di più i nostri mari nei prossimi anni. La nuova indagine “Beach Litter 2025” ha rilevato 19.460 rifiuti raccolti su 13 spiagge campionate in tutta la Campania, con la plastica che continua a dominare tra i materiali più rinvenuti. Non mancano però altri oggetti inquinanti, come i mozziconi di sigaretta e i cotton fioc in plastica, che restano tra i rifiuti più frequenti sulle coste.

Francesca Ferro, direttrice di Legambiente Campania, sottolinea come l’impegno di Legambiente, supportato da cittadini, associazioni e istituzioni, contribuisca non solo a ripulire le spiagge ma anche a sensibilizzare tutti verso comportamenti più responsabili per contrastare l’inquinamento marino e proteggere gli ecosistemi costieri.