Tragedia nel napoletano: ragazza 26enne si schianta con l’auto e muore

Una giovane vita spezzata in un drammatico incidente stradale avvenuto questa mattina in via Gioacchino Toma ad Acerra. La vittima è Raffaella Scudiero, 26 anni, residente in zona.

La notizia della sua scomparsa ha iniziato a circolare nelle ultime ore, gettando nello sconforto l’intera comunità. Ancora poco chiara la dinamica dell’incidente: le autorità stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto e fare piena luce sui fatti.

Non è purtroppo il primo episodio tragico che si verifica lungo quella strada, già teatro in passato di altri sinistri gravi.

Sui social si moltiplicano in queste ore i messaggi di cordoglio e di incredulità per la giovane Raffaella, ricordata da chi la conosceva come una ragazza solare e piena di vita.

La città si stringe attorno alla famiglia, colpita da un dolore immenso e improvviso.

Fonte foto: gruppo Facebook