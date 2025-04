Campania. Nasce la Pizzeria con Orto Verticale. Cambia-Menti di Ciccio Vitiello si fa Green

A San Leucio, Caserta, da Cambia-Menti di Ciccio Vitiello arriva una vera e propria rivoluzione verde: un orto verticale installato nel giardino del locale. Questa innovativa vertical farm sfrutta la tecnologia della coltivazione idroponica, che permette di produrre ortaggi freschi e di alta qualità direttamente all’interno della pizzeria, garantendo ingredienti sempre freschi e stagionali.

L’impianto idroponico sarà dedicato alla coltivazione di diverse varietà di ortaggi, come scarola riccia, lattuga rossa e verde, bietola multicolor, pak-choi, cicoria, e numerose erbe aromatiche, tra cui basilico napoletano, greco e limonato. In futuro, saranno aggiunte anche altre varietà. Grazie alla coltivazione fuori suolo, le radici delle piante sono immerse in una soluzione nutritiva che fornisce acqua, minerali e ossigeno, ottimizzando la crescita delle piante e riducendo il consumo di acqua. In questo modo, il raccolto è sempre disponibile, fresco e pronto per essere utilizzato nelle pizze.

Questa iniziativa si inserisce nel progetto eco-sostenibile di Ciccio Vitiello, che già nel 2024 aveva avviato la gestione diretta di un orto abbandonato ai piedi del sito Unesco di San Leucio, a soli 300 metri dalla pizzeria. L’installazione dell’orto verticale nel giardino mediterraneo del locale va ulteriormente a consolidare l’impegno verso una cucina sostenibile e a basso impatto ambientale. Un passo in più nell’integrazione tra agricoltura e ristorazione, per una pizza che rispetta l’ambiente e i suoi cicli naturali.

Il sistema idroponico si estende su un’area di 12 metri di lunghezza per 1,30 metri di altezza, con box verticali disposti su più livelli. Questo approccio innovativo consente di ridurre il consumo d’acqua fino al 90% rispetto all’agricoltura tradizionale e di ottenere dieci volte più piante per metro quadrato, ottimizzando lo spazio disponibile. Inoltre, l’assenza di suolo e l’ambiente controllato migliorano la qualità degli ortaggi, prolungandone la durata e riducendo gli sprechi.

“Credo fermamente che rispetto per la terra e innovazione possano convivere,” ha dichiarato Ciccio Vitiello. “Con questo progetto, voglio dimostrare che è possibile coltivare in modo responsabile, garantendo prodotti freschi e di alta qualità direttamente nella mia pizzeria. Vedere crescere gli ingredienti che finiscono nelle mie pizze è un segnale concreto di trasparenza e attenzione per il futuro del cibo.”

Nel terreno recuperato a San Leucio, che era stato abbandonato per oltre dieci anni, Ciccio Vitiello coltiva ortaggi tipici della tradizione gastronomica campana: melanzane, zucchine e pomodori in estate, friarielli e broccoli in inverno, tutti prodotti a chilometro zero, freschi e sostenibili. Con questo progetto, Vitiello dimostra come la passione per la cucina e l’amore per la propria terra possano dar vita a un futuro più verde e responsabile.