De Luca risponde a Bucci sulla presidenza di Agenas: “La Campania ha diritto a un posto”

Il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, ha risposto con fermezza alle dichiarazioni del presidente della Liguria, Giovanni Bucci, riguardo alla presidenza dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas). In una nota, De Luca ha espresso il suo rispetto per Bucci, ma ha sottolineato che le sue affermazioni sono fuori luogo.

“Al di là delle connotazioni politiche, è fondamentale che ci sia un equilibrio nella rappresentanza delle diverse regioni,” ha affermato il presidente campano, ribadendo la sua posizione sulla necessità di un posto per la Campania alla guida dell’Agenas. “Per motivi di equilibri regionali, è assolutamente indiscutibile la candidatura della Campania per la presidenza dell’Agenas”, ha aggiunto.

Le parole di De Luca sembrano mettere in discussione la proposta avanzata da Bucci, che aveva affermato di aver già discusso informalmente della questione con i presidenti di altre regioni. Tuttavia, come sottolineato dal governatore campano, tra questi interlocutori non figurava De Luca, suggerendo che la discussione sulla presidenza di Agenas non fosse stata pienamente condivisa con tutte le parti coinvolte. La risposta di De Luca sembra così introdurre un elemento di incertezza nelle trattative, alimentando il confronto tra le diverse regioni.