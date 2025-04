Derby ad alta tensione tra Juve Stabia e Salernitana: sogni playoff contro disperazione salvezza

Un derby che promette scintille. Juve Stabia-Salernitana si preannuncia come una sfida ad altissimo impatto emotivo e tecnico. Le vespe inseguono il sogno playoff con un “Menti” quasi tutto esaurito pronto a spingere la squadra di Pagliuca, mentre i granata sono con le spalle al muro: servono punti per evitare la retrocessione e la società ha messo sul piatto tre milioni di euro come premio salvezza per squadra e staff.

La Salernitana, in piena crisi d’identità, cerca il rilancio con un cambio modulo: 3-4-2-1, con Tongya e Verde a supporto di Cerri. In difesa spazio a Ruggeri per l’infortunato Bronn, con Ferrari e Lochoshvili. Scelte obbligate anche a centrocampo, mentre in attacco pesano le esclusioni di Jaroszynski, Braaf, Simy e Reine-Adelaide.

La Juve Stabia, invece, è carica: senza Pierobon, spazio a Buglio e Leone in mediana, con Piscopo alle spalle della coppia Candellone-Adorante.