Incendio su un balcone a Pontecagnano: evacuato un condominio

Nel pomeriggio di oggi un incendio è divampato su un balcone di un’abitazione in via Sandro Pertini, nella frazione Sant’Antonio di Pontecagnano. Le fiamme si sono sprigionate da materiale accatastato all’esterno, ma fortunatamente le persone presenti in casa sono riuscite a mettersi in salvo e a lanciare immediatamente l’allarme, come riporta “La Città“.

Sul posto sono intervenute sette unità dei Vigili del Fuoco, provenienti sia dalla sede centrale che dal distaccamento di Salerno, impegnate a domare il rogo e a prevenire la propagazione delle fiamme ad altre zone dell’appartamento.

In via precauzionale, la polizia municipale – intervenuta insieme ai Vigili del Fuoco – ha disposto l’evacuazione dell’intero condominio. Dai primi accertamenti, tuttavia, non si registrano feriti né danni strutturali significativi all’edificio. I rilievi sono ancora in corso.