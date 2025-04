La musica napoletana conquista il Canada con il “That’s Napoli Live Show”

Il That’s Napoli Live Show, ideato e diretto dal maestro Carlo Morelli, ha fatto il suo trionfale debutto al Leonardo Da Vinci Centre di Montréal, conquistando il pubblico canadese. Lo spettacolo, che ha registrato il tutto esaurito, ha regalato oltre due ore di pura energia, con reinterpretazioni coinvolgenti di brani senza tempo, mescolando la tradizione napoletana con la musica internazionale.

Tra i momenti più emozionanti, i mashup tra “Tammurriata Nera” e “Eye of the Tiger” dei Survivor, “‘O Surdato Innamorato” e “Roxanne” dei Police, “Comme Facette Mammat” e “Hit the Road Jack!” di Ray Charles, “O Sarracino” e “I Will Survive” di Gloria Gaynor, “Reginella” e “I Want to Break Free” dei Queen, fino a “Dancing Queen” degli Abba e “Mas Que Nada” di Sergio Mendes. Il pubblico ha riservato una standing ovation, con il direttore generale del Leonardo Da Vinci Centre, Pat Buttino, tra coloro che hanno applaudito calorosamente.

«La mia volontà è diffondere la cultura napoletana nel mondo» ha commentato Carlo Morelli. «Questa esperienza in Canada è stata fantastica. Non è mai facile conquistare un pubblico estero, ma con Napoli si vince facile. Il nostro show sta diventando un punto di riferimento anche per i turisti che visitano Napoli durante le festività natalizie.»

Dopo il successo canadese, il coro di Carlo Morelli si prepara per le prove dello spettacolo che sarà in scena al Teatro Augusteo di Napoli dal 25 aprile al 4 maggio.

Fonte: Ansa