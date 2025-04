Lite familiare finisce nel sangue: accoltellata nota ristoratrice

Una donna di 48 anni, D. C., titolare di una nota pizzeria della zona, è stata accoltellata al torace

Una lite familiare si è trasformata in un episodio di violenza nel cuore del centro storico di Napoli. Una donna di 48 anni, D. C., titolare di una nota pizzeria della zona, è stata accoltellata al torace durante un violento alterco. L’aggressione sarebbe avvenuta per mano di una persona conosciuta, secondo i primi rilievi effettuati dalle forze dell’ordine.

La donna, ferita in modo serio, è stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale Vecchio Pellegrini, dove ha ricevuto le prime cure. I medici hanno suturato una profonda ferita alla parte destra del torace, ma fortunatamente la sua vita non è in pericolo.

Le indagini sono in corso per chiarire con precisione la dinamica dei fatti e identificare con certezza l’aggressore. Sul posto, oltre ai soccorritori, anche i carabinieri per i rilievi del caso. L’intera comunità è sotto shock.