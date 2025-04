San Valentino Torio. Rigenerazione urbana: lavori in corso

Avanzano i lavori di rigenerazione urbana nel centro storico: chiusa parzialmente Piazza Amendola

Con l’avanzare della primavera, i lavori di rigenerazione urbana nel centro storico di Vico Equense stanno procedendo senza sosta, rinnovando il volto di alcune delle zone più caratteristiche della città. Tuttavia, a partire da lunedì 7 aprile e fino al 14 aprile, Piazza Amendola subirà una chiusura parziale per permettere la rimozione del basolato che sarà successivamente riutilizzato per la pavimentazione dei vicoli limitrofi, tra cui Vico Estaglio, Vico Ascolese, e Vico Rangano.

Opera fondamentale



“Questa è un’opera che cambia non solo l’aspetto della nostra città, ma la qualità della vita di tutti i cittadini. I vicoli che una volta erano simbolo di degrado, oggi stanno acquisendo nuova bellezza e funzionalità, contribuendo a migliorare anche la socialità del centro storico,” ha dichiarato Rosanna Ruggiero, Assessore ai Lavori Pubblici e Vice Sindaco.

In particolare, i lavori sono in fase avanzata in vari vicoli. A Vico Vastola, dopo il rifacimento della rete idrica e la messa in sicurezza della rete fognaria, la pavimentazione in basolato è ormai completata. Manca solo l’asfaltatura in alcune aree interne e l’intervento di efficientamento energetico.

Recupero del centro storico cittadino

“Stiamo portando avanti i lavori con determinazione, ma senza sacrificare la qualità. Ogni intervento è pensato per restituire valore ai nostri spazi pubblici e migliorare la fruibilità e sicurezza di tutti i vicoli del centro storico,” ha aggiunto Michele Strianese, Sindaco di Vico Equense. “Vico Vastola, ad esempio, è un chiaro esempio di come l’urbanistica possa trasformare l’identità di un quartiere.”

A Vico Ascolese, un’area storicamente in condizioni di degrado, è stata completata la realizzazione della nuova rete idrica, mentre i lavori per la pavimentazione in basolato sono già in corso. Questo vicolo, molto esteso, sta per essere radicalmente trasformato, diventando uno spazio più vivibile e sicuro.

A Vico Estaglio, la nuova rete idrica è stata installata e la rete fognaria è stata rettificata. Nei prossimi giorni, partiranno anche i lavori per la pavimentazione.

In Vico Rangano, i lavori stanno continuando con il rifacimento della rete idrica e fognaria. In questo caso, è stato necessario intervenire in modo profondo, sostituendo completamente la rete fognaria, che era fortemente compromessa.

“Queste opere rappresentano un’opportunità unica per riqualificare il nostro centro storico e migliorare le condizioni di vita dei cittadini, così come l’attrattività per i visitatori,” ha concluso Rosanna Ruggiero. Con il completamento di questi interventi, il centro storico di Vico Equense avrà un aspetto rinnovato, più funzionale e accogliente, pronto a diventare ancora più cuore pulsante della comunità.