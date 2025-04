Battipaglia, stretta sugli alcolici nei weekend: stop alla vendita dalle 19 alle 6 per arginare le risse

A Battipaglia scatta il divieto di vendita e consumo di alcolici e superalcolici nei weekend, dalle ore 19 alle 6 del mattino. Il provvedimento, annunciato dall’assessore con delega alla Polizia Locale, Francesca Napoli, è già stato firmato dalla sindaca Cecilia Francese e entrerà in vigore a metà aprile, restando operativo fino alla fine di settembre.

La nuova ordinanza prevede il divieto assoluto di vendita e consumo di bevande alcoliche su suolo pubblico durante i giorni e negli orari indicati, fatta eccezione per il consumo al tavolo nei bar e locali autorizzati. La misura riguarda tutti gli esercizi commerciali, comprese le rivendite automatiche H24, negozi di vicinato e supermercati.

L’obiettivo è contrastare il crescente numero di episodi violenti che si verificano soprattutto nel fine settimana, in particolare nelle aree della movida cittadina. A preoccupare l’amministrazione sono state le numerose risse scoppiate negli ultimi mesi, spesso alimentate dall’abuso di alcol, in particolare tra gruppi di giovani e cittadini stranieri in stato di ebbrezza, soprattutto nei pressi della stazione ferroviaria, come riporta “Il Mattino“.

Il provvedimento è stato discusso anche in sede di Prefettura, durante i tavoli sulla sicurezza coordinati dal Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, con la partecipazione della sindaca Francese. «Si tratta di una misura urgente e necessaria per tutelare la sicurezza pubblica – ha dichiarato l’assessore Napoli – e sarà oggetto di rigidi controlli da parte della Polizia Locale e delle forze dell’ordine».

Parallelamente, la Questura ha già attivato un piano di vigilanza straordinario: da alcune settimane, infatti, è stato esteso fino all’una di notte il pattugliamento del territorio nei weekend. Inoltre, per aumentare la sicurezza nella zona pedonale di via Italia, nei pressi del Municipio, è stato disposto il divieto di transito per biciclette e monopattini.

Chi non rispetterà le nuove regole sarà soggetto alle sanzioni previste dalla normativa vigente. L’amministrazione comunale punta così a rendere più sicura la vita notturna battipagliese e a prevenire episodi di violenza legati all’abuso di alcol.