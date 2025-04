Aliberti su elezioni provinciali: ‘Per vincere serve una coalizione che vada oltre i propri confini politici'”

"Rimango convinto che per vincere in Campania e nella provincia di Salerno sia fondamentale allargare la base al centro, coinvolgendo anche chi, fino ad oggi, ha scelto di non votare."

Il commento di Pasquale Aliberti, Sindaco di Scafati e consigliere provinciale di Forza Italia, in merito all’elezione del Presidente della Provincia di Salerno e all’analisi dei risultati elettorali: “Il risultato ottenuto dal candidato di FdI è sicuramente lusinghiero, ma quel 35% ci pone come una buona minoranza, non una maggioranza. Rimango convinto che per vincere in Campania e nella provincia di Salerno sia fondamentale allargare la base al centro, coinvolgendo anche chi, fino ad oggi, ha scelto di non votare. Scafati ha partecipato con impegno a questa campagna elettorale, e io, come Presidente del partito provinciale, ho visitato ogni comune.

C’è una forte voglia di cambiamento, ma spetta alla classe dirigente interpretarlo, puntando su candidature moderate e radicate, che rappresentino una coalizione in grado di aprirsi, e non focalizzarsi esclusivamente sul rafforzamento del proprio schieramento politico o delle correnti interne. È necessario proporre candidati e idee che rispondano alle necessità delle persone impegnate sul territorio, nell’interesse delle nostre comunità.”