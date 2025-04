Incendio alla Chimpex di Caivano: fiamme altissime e evacuazione in corso

Un violento incendio è divampato oggi nello stabilimento Chimpex di Caivano, nella zona industriale di Pascarola. Le fiamme, altissime, hanno sprigionato una densa nube di fumo nero, visibile anche da diversi comuni vicini, tra cui Capodrise, Marcianise, Recale, Casagiove, Aversa, Acerra e Sant’Antimo.

I vigili del fuoco sono al lavoro da ore per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area, mentre le forze dell’ordine hanno avviato l’evacuazione della zona. Al momento non si registrano feriti, come confermato da una nota dei carabinieri.

Secondo i primi rilievi, all’interno dello stabilimento sarebbero presenti sette silos contenenti solventi, sostanze altamente infiammabili che rendono particolarmente complesse le operazioni di spegnimento. I circa 70 dipendenti presenti sarebbero riusciti a fuggire in tempo, evitando il peggio.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Intanto, cresce la preoccupazione tra i cittadini per le possibili conseguenze ambientali del disastro.