Nocera Superiore, giovedì 10 aprile sospensione idrica per lavori sulla rete

Giornata di disagi in vista per parte della cittadinanza: giovedì 10 aprile, dalle ore 8:00 alle 22:00, sarà interrotta l’erogazione idrica

Nocera Superiore – Giornata di disagi in vista per parte della cittadinanza: giovedì 10 aprile, dalle ore 8:00 alle 22:00, sarà interrotta l’erogazione idrica in alcune zone del territorio comunale a causa di un intervento di manutenzione urgente sulla condotta adduttrice integrativa. Lo ha comunicato GORI, a seguito della necessità di intervento da parte della Società Ausino S.p.A.

Le aree interessate dalla sospensione dell’acqua sono:

Località Casa Milite

Via Casa Milite

Via Nazionale

Per ridurre al minimo i disagi per i residenti, è stato predisposto un servizio idrico sostitutivo tramite autobotte, che sarà attivo per tutta la durata dei lavori e posizionato in via Nazionale Camerelle.

GORI fa sapere inoltre che, una volta ripristinata la fornitura, potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua, per cui si consiglia ai cittadini di lasciar scorrere l’acqua dai rubinetti per alcuni minuti prima dell’utilizzo.

L’Amministrazione Comunale, per voce del sindaco Gennaro D’Acunzi, invita i cittadini a prestare attenzione e a organizzarsi con anticipo, garantendo piena collaborazione con gli enti preposti per la risoluzione tempestiva del problema.