Salerno. Ecco il paradiso botanico nascosto tra i vicoli della città

Nel cuore del centro storico di Salerno, protetto dai suoi vicoli medievali e affacciato sul blu del mare, si trova un angolo segreto e incantato: il Giardino della Minerva. Non è un semplice giardino, ma l’orto botanico più antico d’Europa, un luogo che custodisce secoli di storia, bellezza e sapere. Un eden verticale dove ogni pianta racconta una storia e ogni terrazza regala una vista mozzafiato.

Se Salerno è una perla sul mare, questo giardino è il suo gioiello più nascosto. Passeggiandovi dentro, tra pergolati ombrosi e vialetti profumati, sembra di entrare in una fiaba mediterranea. Ma dietro alla sua poesia c’è anche una storia straordinaria: quella di Matteo Silvatico, medico e botanico salernitano che, nel primo Trecento, trasformò l’orto di famiglia in un “Giardino dei Semplici”, un laboratorio a cielo aperto per gli studenti della celebre Scuola Medica Salernitana. Il suo “viridario” divenne un punto di riferimento in tutta Europa per lo studio delle proprietà curative delle piante.

Ancora oggi, camminando tra le terrazze, si possono ammirare le stesse erbe officinali coltivate allora, suddivise secondo criteri antichi ma raccontate con pannelli chiari e coinvolgenti. È un vero viaggio nel tempo, tra medicina naturale, botanica e tradizione. Il percorso è pensato per coinvolgere tutti i sensi: si respira il profumo di lavanda, menta, limone e rosmarino, mentre lo sguardo si perde tra il verde delle piante e l’azzurro del mare, con scorci spettacolari sulla città e sulla Costiera Amalfitana.

Ma il Giardino della Minerva non è solo da ammirare: è anche da vivere. Oltre alle visite guidate che raccontano la storia della Scuola Medica e l’uso delle piante in medicina, cucina e cosmesi, vengono organizzati laboratori didattici per adulti e bambini: dalla preparazione di tisane e oli essenziali all’artigianato botanico, tutto avvolto in un’atmosfera lenta e rilassante.

Primavera ed estate sono il momento perfetto per visitarlo: i colori sono esplosivi, i profumi intensi, le fioriture spettacolari. Ma anche in autunno o inverno il Giardino conserva un fascino intimo, quasi contemplativo. In ogni stagione, è un’esperienza che nutre l’anima e risveglia i sensi.

Che tu sia un appassionato di storia, un amante della natura o un semplice viaggiatore in cerca di bellezza autentica, il Giardino della Minerva è una tappa imperdibile. E sì, anche la tua gallery Instagram ti ringrazierà.