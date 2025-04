Scoperta discarica abusiva nel Parco Nazionale del Vesuvio: sequestrata area a Torre del Greco

Una discarica abusiva di rifiuti speciali è stata scoperta e sequestrata a Torre del Greco, all’interno del territorio del Parco Nazionale del Vesuvio, dagli agenti del Nucleo Ecologia della Polizia Municipale, guidati dal comandante Gennaro Russo e coordinati dal tenente Giuliana Lorenzi.

Il ritrovamento è avvenuto in via Ruggiero, nella zona alta e periferica della città, durante un controllo di routine. La pattuglia ha notato un furgone carico di rifiuti e ha deciso di seguirlo a distanza. Il mezzo ha raggiunto un terreno di circa 2.000 metri quadrati, dove il conducente ha iniziato a scaricare il materiale. A quel punto sono scattati i controlli: l’uomo alla guida è risultato essere anche proprietario del terreno, già utilizzato per il deposito abusivo di tonnellate di scarti di vario genere.

Secondo i primi accertamenti visivi, oltre ai rifiuti in superficie, potrebbero essercene anche di interrati. Per questo motivo, oltre alla denuncia presentata all’autorità giudiziaria, la Polizia Municipale ha richiesto l’intervento dei tecnici dell’Arpac, che nei prossimi giorni effettueranno rilievi per verificare la presenza di inquinanti nel sottosuolo e l’eventuale compromissione di corsi d’acqua o della qualità del terreno.

A seguito dell’operazione, l’intera area e il mezzo utilizzato per il trasporto sono stati posti sotto sequestro, mentre per il proprietario è scattata una denuncia per reati ambientali.

Una nuova ferita inferta a un territorio già fragile, in un’area protetta che dovrebbe invece essere simbolo di tutela ambientale e rispetto del patrimonio naturale.