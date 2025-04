Incendio a Caivano, Arpac: “Nessun allarme qualità dell’aria, ma analisi in corso”

Non si registrano al momento superamenti dei limiti di legge per la qualità dell’aria nei comuni colpiti dalla nube

Non si registrano al momento superamenti dei limiti di legge per la qualità dell’aria nei comuni colpiti dalla nube sprigionatasi a seguito dell’incendio avvenuto nell’area industriale di Pascarola, a Caivano. È quanto emerge dai primi dati diffusi dall’Arpac, che ha avviato un monitoraggio approfondito della situazione ambientale.

Ulteriori analisi sono attualmente in corso e i risultati, attesi nei prossimi giorni, saranno oggetto di valutazione da parte delle autorità sanitarie per stabilire l’eventuale necessità di interventi a tutela della salute pubblica.

Vertice in Prefettura: il punto sulla situazione

L’aggiornamento è arrivato al termine di una nuova riunione del Centro Coordinamento Soccorsi, presieduta dal prefetto di Napoli Michele di Bari, istituita per fronteggiare l’emergenza.

Durante l’incontro è stato fatto il punto sulle misure adottate dai sindaci dei comuni limitrofi, che, in via precauzionale, hanno firmato ordinanze per tutelare la popolazione, seguendo le raccomandazioni delle Asl e del Referente sanitario regionale. In alcuni casi, è stata anche sospesa temporaneamente l’attività didattica nelle scuole, sempre a scopo preventivo.

Incendio domato, ora la bonifica

L’incendio, che aveva destato grande preoccupazione per la densa nube nera propagatasi in tutta l’area circostante, è stato completamente domato dai Vigili del Fuoco, e sono ora in corso le operazioni di bonifica del sito.

Il Centro di Coordinamento Soccorsi, con il supporto della Regione Campania, resta attivo per continuare a monitorare l’evoluzione della situazione sotto i profili ambientale, sanitario e di protezione civile.