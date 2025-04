La Corte Costituzionale boccia il terzo mandato per De Luca: la Campania apre una nuova fase politica

La Corte Costituzionale ha spento le speranze di Vincenzo De Luca, bloccando la sua candidatura per un terzo mandato da presidente della Regione Campania. La Consulta ha dichiarato incostituzionale la legge regionale voluta dal presidente uscente, ritenendola in violazione dell’articolo 122 della Costituzione, che impone limiti sul terzo mandato per i presidenti di giunta regionale.

La decisione segna l’uscita di scena definitiva di De Luca, che aveva tentato in tutti i modi di rimanere al comando, nonostante l’opposizione interna al suo stesso partito, il Pd. Ora, la partita per le Regionali entra nel vivo: da un lato, il centrodestra spera di conquistare la Campania, puntando anche sul potenziale bacino di voti che De Luca potrebbe lasciare, e dall’altro il centrosinistra tenta di replicare il modello Napoli, puntando su una coalizione tra Pd, Movimento 5 Stelle e altre forze della sinistra. Tra i nomi in campo, spicca quello di Roberto Fico, ex presidente della Camera, sostenuto sia da Elly Schlein che da Giuseppe Conte. Un altro possibile candidato, vicino a De Luca, è Sergio Costa, parlamentare M5S e vicepresidente della Camera.

Anche se la sentenza riguarda solo la Campania, potrebbe influenzare le dinamiche politiche di altre regioni, come il Veneto, dove il terzo mandato di Luca Zaia ora appare più complicato. La decisione della Corte, infatti, stabilisce un principio che potrebbe applicarsi anche alle regioni a statuto ordinario. In Veneto, la Lega dovrà decidere come procedere senza Zaia, mentre Fratelli d’Italia dovrà scegliere se puntare su un proprio candidato o lasciare la regione alla Lega.