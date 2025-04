Nocera Superiore si prepara alla “Caccia alle uova” in Villa Comunale: una mattina di festa per grandi e piccini

Un’intera mattinata all’insegna della gioia, del gioco e della condivisione: domenica 13 aprile, a partire dalle ore 10:00, la Villa Comunale di Nocera Superiore si trasformerà in un coloratissimo parco pasquale per accogliere la tanto attesa “Caccia alle uova”, evento promosso dall’associazione Identità Nuceria APS con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Gennaro D’Acunzi.

L’iniziativa, dedicata ai bambini e alle famiglie, vuole essere un’occasione speciale per trascorrere insieme momenti di divertimento sano e genuino, a contatto con la natura e con lo spirito delle festività pasquali.

Cuore pulsante della giornata sarà, naturalmente, la Caccia alle uova: una vera e propria caccia al tesoro in cui i piccoli partecipanti, armati di entusiasmo e curiosità, si cimenteranno nella ricerca di oggetti nascosti nel prato della villa, guidati da indizi e aiutati dalla propria fantasia.

A rendere ancora più magica l’atmosfera ci penserà il laboratorio creativo, durante il quale i bambini potranno decorare biscotti a tema pasquale, dando libero sfogo alla propria creatività. A coronare l’evento, premi, sorprese e tanto intrattenimento per tutti i partecipanti.

“Vi aspettiamo in Villa Comunale per trascorrere, insieme, la bellezza della condivisione e scambiarci un ramoscello d’ulivo per la Domenica delle Palme”, si legge nel messaggio del sindaco D’Acunzi, che ha voluto sottolineare il valore simbolico dell’evento anche come occasione di unità e solidarietà.

L’appuntamento si preannuncia come un momento di grande partecipazione e gioia collettiva, dove il gioco si unisce ai valori della tradizione, in un contesto sereno e coinvolgente per tutta la comunità.