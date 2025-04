Pompei risuona di stelle: Jean-Michel Jarre, Wardruna, Nick Cave e tanti altri per “Beats of Pompeii”

Jean-Michel Jarre, leggenda mondiale della musica elettronica, gli evocativi suoni nordici dei Wardruna e il talento eclettico di artisti come Stefano Bollani, Nick Cave, Gianna Nannini, Bryan Adams, Antonello Venditti e Ben Harper: sono solo alcuni dei protagonisti della seconda edizione di Beats of Pompeii, la rassegna musicale che dal 27 giugno al 5 agosto trasformerà l’Anfiteatro di Pompei in un palcoscenico straordinario, dove la musica incontra la storia.

Dopo l’apertura con le due date di Andrea Bocelli, accompagnato dall’Orchestra I Filarmonici di Napoli e dal Coro That’s Napoli, e con il concerto del Maestro Riccardo Muti insieme all’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, il festival prosegue con una line-up che spazia dal pop al rock, dalla musica classica all’elettronica sperimentale. L’iniziativa è patrocinata dal Ministero della Cultura e dal Parco Archeologico di Pompei, in collaborazione con il Comune di Pompei e la Regione Campania, sotto la direzione artistica di Peppe Gomez.

«È un’occasione non solo per ospitare grandi artisti come Jean-Michel Jarre – ha dichiarato il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi – ma per rafforzare l’unione tra beni e attività culturali, senza la quale luoghi come Pompei non possono davvero vivere. L’auspicio è che diventi un modello per l’Italia e un’icona nel mondo».

Jean-Michel Jarre, che porterà a Pompei un progetto speciale con Intelligenza Artificiale e suono immersivo, ha espresso tutto il suo entusiasmo: «Mi sono esibito in luoghi unici come Versailles, le Piramidi, Piazza Tienanmen… ma venire a Pompei era un sogno. Un luogo costruito da menti visionarie. Se fosse possibile, mi piacerebbe anche andare un po’ oltre la mezzanotte…», ha scherzato rivolgendosi al sottosegretario.

Anche Einar Selvik dei Wardruna ha sottolineato il valore culturale del festival: «Suonare in un luogo come Pompei è più che un’esibizione, è una sinergia. Cerchiamo di dare voce al passato, rendendolo contemporaneo e universale».

Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco Archeologico, ha evidenziato la trasformazione del sito: «Un tempo teatro di lotte e sangue, oggi Pompei diventa spazio per la bellezza. Un luogo spirituale che può cambiare la nostra visione del mondo».

I dati parlano chiaro: secondo il direttore artistico Gomez, tra il 28% e il 53% dei biglietti sono già stati acquistati da spettatori internazionali. Sommando i visitatori da fuori regione, si arriva fino all’82% del totale, con un importante impatto economico sul territorio.

Il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, conclude: «Mostriamo una Campania diversa, fatta di arte, musica e cultura. Una regione che guarda al futuro valorizzando il proprio patrimonio unico al mondo»