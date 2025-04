TAR respinge il ricorso contro l’alienazione dei beni comunali a Pagani

Pagani, il TAR dà ragione al Comune

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un gruppo di cittadini contro la delibera della Commissione Straordinaria di Liquidazione (CSL) del Comune di Pagani, che approvava l’alienazione di alcuni immobili del patrimonio comunale. L’atto impugnato rientra nel piano di dismissione previsto dalla procedura di dissesto finanziario, in corso da diversi anni.

Ricorso senza legittimazione: così ha deciso il TAR

Secondo i ricorrenti, l’iter adottato dalla CSL violava gli interessi generali della cittadinanza e non tutelava adeguatamente i beni pubblici. Tuttavia, il TAR Campania ha respinto ogni rilievo, sottolineando che i cittadini non avevano dimostrato un interesse diretto, concreto e attuale, requisito essenziale per l’ammissibilità di un ricorso amministrativo. La semplice appartenenza alla comunità, ha precisato il Tribunale, non basta per impugnare atti patrimoniali connessi alla gestione del dissesto.

La difesa dell’Ente e il ruolo dell’avvocato Galasso

Determinante per il buon esito del procedimento è stato il lavoro svolto dall’avvocato Virginia Galasso, incaricata della difesa dell’Ente. Con rigore tecnico e coerenza giuridica, Galasso ha ricostruito e difeso l’intero impianto procedurale adottato dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione, smontando punto per punto le contestazioni dei ricorrenti. L’efficacia dell’azione legale ha consentito di ottenere la pronuncia di inammissibilità, scongiurando un possibile blocco dell’iter di alienazione.

La vendita dei beni per chiudere il dissesto

L’alienazione degli immobili rappresenta un passaggio cruciale per il risanamento finanziario del Comune. Con la vendita si recupera la massa attiva, necessaria per la ricostruzione della capacità economica dell’Ente e per il soddisfacimento della massa passiva. Questo flusso di risorse è determinante per chiudere la procedura di dissesto entro i tempi previsti. Un eventuale stop, come quello auspicato dai ricorrenti, avrebbe compromesso l’intero percorso di risanamento. Grazie all’azione dell’Avvocatura comunale e in particolare dell’avvocato Virginia Galasso, questo scenario è stato evitato, permettendo all’Ente di proseguire con fiducia verso la definitiva uscita dal dissesto.