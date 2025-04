Boscoreale, l’appello di Maurizio Casagrande: “Salviamo il Teatro Minerva”

Oggi, però, il Teatro Minerva si trova in difficoltà, e Casagrande lancia un appello accorato: "Quando un teatro chiude, è un fallimento per tutta la società"

Un luogo dove l’arte incontra l’anima, dove la magia del teatro prende vita. Così l’attore Maurizio Casagrande descrive il Teatro Minerva di Boscoreale, una realtà culturale che oggi rischia di chiudere i battenti.

«Entrai in quel teatro qualche anno fa e mi immersi subito in un mondo fatto di bellezza, creatività, emozioni. Mi piacque talmente tanto che decisi di esibirmi lì in una serata quasi gratuita, solo per dare una mano», racconta Casagrande. «È un posto che mi fa piacere sapere che esiste, e nel quale torno sempre volentieri».

Oggi, però, il Teatro Minerva si trova in difficoltà, e Casagrande lancia un appello accorato: «Quando un teatro chiude, è un fallimento per tutta la società. Si spegne un luogo dove le menti possono crescere, per fare spazio magari a un supermercato o a qualcosa che nulla ha a che fare con la cultura. E allora aiutiamo le nostre menti a restare vive: salviamo il Teatro Minerva».

L’attore napoletano invita cittadini, istituzioni e appassionati a non lasciare che un presidio culturale così importante scompaia dal territorio, sottolineando quanto il teatro sia ancora oggi uno spazio necessario per la crescita collettiva.