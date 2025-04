Cava de’ Tirreni sfida i vincoli paesaggistici: via libera unanime del Consiglio per chiedere alla Regione una revisione del P.U.T.

Il Consiglio comunale, riunito in seduta straordinaria, ha approvato all’unanimità una proposta di delibera che chiede alla Regione Campania di rivedere il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), in particolare per quanto riguarda il territorio metelliano.

Passi concreti per liberare Cava de’ Tirreni da vincoli paesaggistici considerati ormai anacronistici: il Consiglio comunale, riunito in seduta straordinaria, ha approvato all’unanimità una proposta di delibera che chiede alla Regione Campania di rivedere il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), in particolare per quanto riguarda il territorio metelliano.

La richiesta parte da una consapevolezza condivisa da cittadini e amministratori: Cava de’ Tirreni è da decenni “ostaggio” del Piano Urbanistico Territoriale (P.U.T.) dell’area sorrentino-amalfitana, varato nel 1987 su una cartografia del 1954. Un vincolo che, secondo l’assessore all’Urbanistica Lorenzo Santoro, ha bloccato lo sviluppo della città, impedendo interventi urbanistici anche minimi, come la realizzazione di parcheggi o la regolarizzazione dei sottotetti.

“Siamo qui per riappropriarci della nostra città – ha affermato Santoro – Il piano ha trasformato Cava in un museo a cielo aperto, impedendoci di accedere a leggi e agevolazioni che avrebbero potuto migliorare la qualità della vita urbana. Serve una modifica urgente e ragionata dei vincoli”.

La proposta, sostenuta dai consiglieri Luigi Petrone, Adolfo Salsano, Pasquale Senatore, Pasquale Salsano e Danilo Leo, prevede l’invio alla Regione di un documento ufficiale: “Richiesta di partecipazione al processo di pianificazione: ricognizione delle aree vincolate, modifica dell’ambito di paesaggio n. 27”. Obiettivo: ottenere il riconoscimento della specificità di Cava de’ Tirreni e distinguere il suo territorio da quello della Costiera Amalfitana o dei Monti Picentini, ai quali oggi viene assimilato.

Numerosi consiglieri sono intervenuti con toni accesi: Luigi Petrone ha esortato all’unità, mentre Raffaele Giordano ha definito il vincolo del P.U.T. “una boiata” che ha penalizzato ingiustamente la città. “Non siamo né costieri né picentini – ha affermato – e da quarant’anni nessuno è riuscito a cambiare le cose. Sia la destra che la sinistra hanno avuto occasioni, ma le hanno sprecate”.

Anche Italo Cirielli ha chiesto che questa delibera non resti solo un atto simbolico, mentre Luca Narbone ha criticato l’inaffidabilità del P.U.T. fin dalla sua nascita. Pasquale Senatore, però, ha messo in guardia: “L’uscita dal piano non sanerà le case abusive. Non facciamo promesse fuorvianti”.

Il sindaco Vincenzo Servalli ha concluso con un appello al realismo: “Dobbiamo dialogare con la Regione per ridefinire i vincoli, soprattutto nelle zone collinari, ma senza promettere ciò che non possiamo garantire. La battaglia parte da qui, ma serve concretezza”.

L’approvazione unanime della delibera rappresenta un primo passo verso una possibile revisione di regole urbanistiche che, per molti cavesi, non rispecchiano più la realtà del territorio.