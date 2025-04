Costiera Amalfitana: volontari al fianco degli anziani “prigionieri” dei vicoli

Vivere in Costiera Amalfitana è un sogno per molti, ma per gli anziani può trasformarsi in una sfida quotidiana. Le bellezze dei borghi arroccati, con i loro vicoli stretti e le scalinate vertiginose, nascondono spesso ostacoli insormontabili per chi ha difficoltà motorie. In tante abitazioni mancano gli ascensori, e anche uscire di casa può diventare un’impresa che richiede tempo, fatica e, quasi sempre, l’aiuto di qualcuno.

In questo scenario complesso, prende forma un altro volto della Costiera: quello della solidarietà. Un aiuto silenzioso ma potente, fatto di piccoli grandi gesti. Giovani che portano la spesa, volontari che accompagnano gli anziani alle visite mediche, vicini che tendono una mano per affrontare insieme qualche rampa di scale, come riporta “Positanonews“.

È in questo spirito che oggi, attraverso i social, Maria Citro ha voluto esprimere pubblicamente la sua gratitudine verso la Pubblica Assistenza Millenium Costa d’Amalfi ODV, e in particolare verso Vincenzo Oddo, Giggino Buonocore e Vincenzo Esposito. Il loro impegno va ben oltre il semplice aiuto pratico: regalano ogni giorno a tanti anziani la possibilità concreta di riappropriarsi della propria libertà, di tornare a vivere.

Quando la comunità diventa davvero “prossimo”, le barriere architettoniche non sono più invalicabili. Con un gesto, una presenza, un sorriso, si può restituire dignità, serenità e calore a chi rischia di sentirsi invisibile.