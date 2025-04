Docente si sente male durante la lezione, ambulanza arriva senza medico a bordo

Un episodio preoccupante è avvenuto questo pomeriggio a Camigliano, nel Casertano, riportando l’attenzione sulle gravi difficoltà che le strutture di pronto intervento sanitario stanno vivendo a causa della carenza di personale.

Una docente di una scuola della zona ha accusato un malore improvviso, e il personale scolastico, prontamente, ha allertato il servizio di emergenza sanitaria. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, ma con una dotazione ridotta: oltre all’autista, a bordo c’era solo un’infermiera, mentre il medico, figura fondamentale nell’emergenza, era assente.

Vista l’assenza del medico, è stato necessario chiamare il medico di base, impegnato in quel momento nel suo ambulatorio, che ha accettato prontamente di intervenire per prestare soccorso e stabilizzare la donna in collaborazione con l’infermiera.

Questo episodio solleva ancora una volta un tema cruciale: la carenza di medici che affligge i servizi di emergenza e, più in generale, molte strutture sanitarie. La mancanza di professionisti nelle ambulanze e in ospedale può comportare ritardi nei soccorsi e, in casi estremi, mettere in pericolo la vita dei pazienti, rendendo urgente un intervento per risolvere questa grave problematica.