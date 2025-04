Giornata del Mare: a Castellammare studenti e Guardia Costiera insieme per la tutela dell’ambiente marino

Anche quest’anno, in occasione della Giornata del Mare, in tutta Italia si sono svolte iniziative per sensibilizzare studenti e cittadini sull’importanza del rispetto del mare.

L’Italia, per la sua posizione strategica al centro del Mediterraneo, gode da sempre di un patrimonio inestimabile: il mare. Una risorsa culturale, scientifica, ricreativa ed economica da difendere, valorizzare e tramandare alle nuove generazioni.

In questa direzione va la “Giornata del mare e della cultura marinara”, che si celebra ogni anno l’11 aprile, istituita nel 2018 dalla Repubblica Italiana per promuovere la cultura del mare in tutte le scuole, in collaborazione con associazioni ambientaliste e la Guardia Costiera.

La data non è casuale: l’11 aprile del 1991 avvenne uno dei più gravi disastri ambientali marini in Italia, con l’incendio e l’affondamento della petroliera Haven al largo delle coste liguri, causando la dispersione di circa 90mila tonnellate di petrolio, le cui conseguenze sono ancora oggi evidenti.

Anche quest’anno, in occasione della Giornata del Mare, in tutta Italia si sono svolte iniziative per sensibilizzare studenti e cittadini sull’importanza del rispetto del mare.

A Castellammare di Stabia, la Guardia Costiera, guidata dal comandante Andrea Pellegrino, ha incontrato studenti e insegnanti degli istituti scolastici del territorio per promuovere la consapevolezza del mare come bene comune da tutelare.

Durante gli incontri sono stati approfonditi temi come la sicurezza della navigazione, la salvaguardia dell’ambiente marino e costiero, la protezione della fauna ittica e la valorizzazione delle tradizioni marinaresche.

Nel porto stabiese si sono svolte due attività significative:

La pulizia dei fondali alla banchina “Marinella”, a cui ha partecipato il nucleo subacqueo della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Napoli . I sommozzatori hanno recuperato rifiuti di vario tipo, tra cui pneumatici, materiali ferrosi, biciclette e transenne.

La pulizia dell’arenile, realizzata nell’ambito del progetto PlasticFree, ha visto la partecipazione delle associazioni ambientaliste Legambiente Campania e PlasticFree, che hanno coinvolto le scolaresche nella raccolta e differenziazione dei rifiuti abbandonati sulla spiaggia.

Queste attività hanno rappresentato non solo un’opportunità educativa per i più giovani, ma anche un messaggio chiaro: il mare è un bene prezioso, e la sua tutela passa attraverso l’impegno di tutti, ogni giorno.