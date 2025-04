Lo stabiese Francesco Pio Esposito rinnova con l’Inter fino al 30 giugno 2030

Una firma che sa di continuità e appartenenza: Francesco Pio Esposito ha rinnovato ufficialmente il suo contratto con l’Inter fino al 30 giugno 2030. Un traguardo importante per l’attaccante classe 2005, nato a Castellammare di Stabia e cresciuto con il sogno nerazzurro nel cuore.

Il calcio, per Francesco Pio, è una questione di famiglia: insieme ai fratelli Salvatore e Sebastiano, ha mosso i primi passi nel settore giovanile del Brescia, prima di approdare nel 2014 all’Inter. Un percorso comune che si è trasformato per lui in una scalata verso il professionismo.

Nel 2018/19 entra nell’Under 14 nerazzurra sotto la guida di Cristian Chivu, allenatore che sarà fondamentale nella sua crescita. Dopo lo stop causato dalla pandemia nei campionati U15 e U16, Esposito esplode con l’Under 17: 21 gol in 24 presenze e una finale di campionato raggiunta. Da lì, un’ascesa continua: Primavera, Youth League e la fascia da capitano con Chivu.

Nel 2023 arriva la prima esperienza tra i professionisti: prestito allo Spezia in Serie B. La prima stagione si chiude con 3 reti in 38 presenze. Ma è quest’anno che il talento esplode: 14 gol in 27 partite, trascinando lo Spezia al terzo posto in classifica e lottando per il titolo di capocannoniere.

Anche in azzurro, Esposito è in piena ascesa. Dall’esordio con l’Under 17, passando per i Mondiali U20 in Argentina (6 presenze e 1 gol), fino alla trionfale vittoria all’Europeo U19 a Malta nel 2023. Oggi è punto fermo dell’Under 21, con 7 reti in 11 partite.

Attaccante fisico, forte di testa e con un innato senso del gol, Francesco Pio Esposito rappresenta il futuro del club nerazzurro. Con questo rinnovo, l’Inter si assicura uno dei giovani più promettenti del panorama italiano per i prossimi anni.