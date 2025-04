Nuovo Ospedale Ruggi, al via i lavori: modifiche alla viabilità

Sono ufficialmente iniziati ieri mattina i lavori di demolizione dell’edificio situato al margine nord del cantiere del nuovo ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno. All’avvio dell’intervento era presente anche il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a sottolineare l’importanza dell’opera nel più ampio progetto di realizzazione del nuovo polo sanitario.

Per consentire le operazioni in sicurezza, è stata disposta la chiusura temporanea al traffico – fatta eccezione per i mezzi di soccorso – del tratto di via San Leonardo compreso tra via Monticelli e via Fondo Oliva. La limitazione, scattata alle ore 10 del 7 aprile, resterà in vigore fino alle ore 20 del 9 aprile.

Durante il periodo di chiusura, il traffico veicolare è stato deviato su percorsi alternativi: i veicoli provenienti dalla periferia e diretti verso il centro città sono indirizzati su via Federico Wenner, mentre quelli in uscita dal centro con destinazione periferia devono utilizzare il sottopasso ferroviario antistante l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, oppure la rampa di accesso alla tangenziale di via San Leonardo.

Al termine della chiusura totale, a partire dalle ore 20 del 9 aprile e fino alle ore 20 dell’11 aprile, sarà attivato un senso unico alternato nello stesso tratto di via San Leonardo, regolato da impianto semaforico temporaneo, per consentire il completamento in sicurezza delle operazioni.