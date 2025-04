Pronto ad aprire Bukies: cookies e smash burger per il nuovo locale di Piero Armenti e Jana

La cucina americana sbarca nel cuore della Campania grazie a due nomi ben noti del mondo digital: Piero Armenti, volto de Il Mio Viaggio a New York, e Gian Andrea Squadrilli, mente dietro la community Italia Food Porn. Dalla loro collaborazione nasce Bukies, un nuovo format ristorativo che unisce due simboli iconici della gastronomia statunitense: i cookies e gli smash burger.

Dopo giorni di supposizioni tra Salerno e Napoli, la verità è stata svelata: Bukies aprirà ad Aversa, precisamente in Via Antonio Gramsci 62. Una location forse inattesa per molti follower, ma pronta a trasformarsi in una tappa obbligata per gli amanti del food made in USA.

Un progetto tra storytelling e passione per la cucina americana

L’annuncio è arrivato tramite i profili social dei due creator, con un racconto ricco di ironia e passione: Armenti, infatti, ha condiviso un video dove sfoglia un misterioso libro di antiche ricette americane, svelando poi il concept di Bukies. Il nome è una crasi tra burger e cookies, a sottolineare fin da subito il focus dell’offerta gastronomica.

Dopo aver lasciato temporaneamente New York e salutato la compagna, l’influencer Martina Maceratesi, Armenti è tornato in Italia per seguire da vicino l’apertura, prevista a breve, anche se non è ancora stata comunicata una data ufficiale.

Un ristorante dal tocco futuristico

“Questo sarà un locale dell’iperspazio”, ha dichiarato Armenti in un video teaser. L’ambiente avrà infatti uno stile moderno e innovativo, come confermato da Squadrilli, che promette un’esperienza immersiva tra sapori autentici e atmosfere fuori dal comune.

Le ricette, assicura il team, saranno quanto di più vicino possibile all’autentica tradizione americana, forte dell’esperienza di Piero negli Stati Uniti, dove vive da oltre 15 anni e dove ha esplorato a fondo il panorama gastronomico newyorkese.

Un trend in crescita: gli influencer nel mondo della ristorazione

L’apertura di Bukies si inserisce in un trend ormai consolidato: quello degli influencer-imprenditori che investono nella ristorazione, portando la propria visione creativa e capacità di coinvolgimento dal web al mondo reale. E come sottolinea Jana, alias Jana Food Porn: “Piero è uno degli imprenditori e influencer più brillanti della nostra generazione. Ci conosciamo da quasi dieci anni e non vedevo l’ora di collaborare con lui”.

Bukies promette di diventare molto più di un semplice locale: è un progetto che unisce storytelling, estetica, passione per il cibo e spirito imprenditoriale. E, chissà, se il debutto andrà bene, potrebbero presto nascere altri Bukies in Campania.