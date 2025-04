Scafati protagonista del Run4Hope: una giornata di sport, solidarietà e orgoglio

Anche quest’anno Scafati ha fatto la sua parte nel grande Giro d’Italia a staffetta del Run4Hope, l’iniziativa podistica solidale che unisce lo sport alla beneficenza, sostenendo in questa edizione AIRC e AIL, le due importanti realtà impegnate nella ricerca e nella lotta contro il cancro e le leucemie.

Mercoledì 10 aprile, allo stadio comunale “Giovanni Vitiello”, si è svolta la tappa locale dell’evento. Protagonisti di questo momento carico di significato sono stati i militari del Battaglione trasmissioni “VULTURE” dell’Esercito Italiano e i giovani atleti dell’APD Atletica Scafati. Partiti dalla caserma di Nocera, i militari – Mar. Verdoliva Luigi, Mar. Rapicano Raffaele, 1º Lgt. De Napoli Tommaso, Serg. Magg. D’Anello Alfonso e Grad. Aiut. Bosco Mauro – sono arrivati alle 16.40, accolti da un caloroso applauso del Tenente Colonnello Domenico Argento e di tutti i presenti.

Il momento più toccante è stato sicuramente il passaggio del testimone ai piccoli atleti dell’Atletica Scafati, che, emozionati e orgogliosi, hanno percorso il giro di campo passandosi quel simbolo di solidarietà da mano a mano. A loro si sono poi uniti i ragazzi più grandi, proseguendo la corsa in un clima di festa e partecipazione.

Al termine della manifestazione, non sono mancate le foto di rito, gli applausi e le congratulazioni del Comandante ai giovani protagonisti, mentre la cassetta per la raccolta fondi si andava via via riempiendo grazie alla generosità dei partecipanti e del pubblico.

Un grande ringraziamento va all’Esercito Italiano, sempre presente e partecipe in queste iniziative, e all’infaticabile Presidente dell’APD Atletica Scafati, Carlo D’Ambrosio, insieme alla coach Annamaria Vanacore, che ancora una volta hanno dimostrato grande sensibilità, impegno e cuore.

E non finisce qui: domenica mattina, alle 7.00 in piazza a Pompei, toccherà ai master dell’Atletica Scafati affrontare la loro frazione di staffetta, diretti a Portici, dove passeranno il testimone ad altri atleti. Un appuntamento aperto a tutti: chiunque se la senta può unirsi lungo il percorso per contribuire, con un passo dopo l’altro, a una causa che ci riguarda tutti.