Scommesse illegali e false vendite di Rolex: indagati Tonali, Fagioli e altri calciatori di Serie A

Un’inchiesta della Procura di Milano scuote il mondo del calcio italiano: un milione e mezzo di euro è stato sequestrato, cinque richieste di arresti domiciliari sono state presentate, e una dozzina di calciatori di Serie A è finita sotto indagine per scommesse illegali. Nessuno di loro avrebbe truccato partite, ma secondo gli inquirenti, tra dicembre 2021 e ottobre 2023, diversi giocatori hanno scommesso in modo compulsivo, spinti più dalla noia nei ritiri delle squadre e della Nazionale che dalla volontà di arricchirsi ulteriormente.

Tutto è partito dall’analisi dei telefoni sequestrati a ottobre 2023 a Sandro Tonali (ora al Newcastle) e Nicolò Fagioli (oggi alla Fiorentina). Dai dispositivi è emerso un enorme flusso di denaro verso due gestori di piattaforme illegali di scommesse online, Tommaso De Giacomo e Patrick Frizzera. A gestire in modo occulto i pagamenti sarebbe stata una gioielleria di Milano, usata come “banca parallela”: i calciatori simulavano l’acquisto di orologi di lusso con bonifici tracciabili, ma i preziosi restavano in negozio. In cambio, ricevevano solo fatture regolari. A coordinare il sistema sarebbero stati i tre amministratori della “Elysium Group Srl”, con sedi in via Pergolesi e viale Marche.

Per questa presunta rete di riciclaggio e gestione abusiva delle scommesse, la Guardia di Finanza ha eseguito il sequestro dei conti della società, su disposizione della gip Lidia Castellucci. I pm Roberta Amadeo e Paolo Filippini hanno chiesto gli arresti domiciliari per i tre amministratori della gioielleria (Antonio Scinocca, Antonio Parise e Andrea Piccini) e per i due gestori delle piattaforme illegali (De Giacomo e Frizzera). La decisione del giudice arriverà dopo gli interrogatori preventivi, previsti dalla legge Nordio.

Le posizioni di Tonali e Fagioli

Nonostante abbiano già affrontato la giustizia sportiva con squalifiche e multe, Tonali e Fagioli sono ora indagati penalmente per aver scommesso su piattaforme illegali come Betsport22.com, Swapbet365.eu, Vipsport360.com e Texinho.com. Avrebbero inoltre aiutato altri giocatori ad aprire conti di gioco e a trasferire fondi, ricevendo in cambio bonus e riduzioni dei debiti.

Gli altri calciatori coinvolti

Altri venti atleti, tra cui Alessandro Florenzi, Nicolò Zaniolo, Mattia Perin, Weston McKennie, Leandro Paredes, Ángel Di María, Raoul Bellanova, Samuele Ricci e Matteo Cancellieri, sono indagati per aver partecipato a giochi d’azzardo non autorizzati, come partite di poker su piattaforme illegali. Le sanzioni previste sono di lieve entità penale, ma potrebbero avere ricadute disciplinari.

Un sistema ben oliato

L’inchiesta evidenzia un sofisticato sistema in cui orologi di lusso venivano usati come valuta per mascherare debiti di gioco, e in cui il passaparola tra calciatori aveva un ruolo chiave nella diffusione delle scommesse illegali. Per gli inquirenti, le dichiarazioni di Tonali sono state più trasparenti di quelle di Fagioli, che avrebbe negato il proprio coinvolgimento nella promozione delle piattaforme, nonostante le prove nei dispositivi sequestrati raccontino un’altra storia.