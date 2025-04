Scontri tra tifosi dopo Avellino-Paganese: 17 a giudizio per rissa, blocco stradale e lesioni

Dovranno affrontare un processo i presunti responsabili degli scontri tra ultras avvenuti il 21 ottobre 2021 sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, nel tratto tra Montoro Nord e Montoro Sud, al termine della partita tra Avellino e Paganese. Il giudice per l’udienza preliminare ha disposto il rinvio a giudizio per 14 tifosi della Paganese e 3 dell’Avellino, che compariranno in aula ad ottobre presso il Tribunale di Avellino. Le accuse vanno dal tentativo di violenza privata al blocco stradale, passando per danneggiamento, rissa e lesioni aggravate.

Altri tre tifosi dell’Avellino sono stati invece ammessi alla messa alla prova: se rispetteranno le prescrizioni stabilite, potranno evitare il processo, come riporta “Il Mattino“.

I fatti

Secondo la ricostruzione della Digos, i disordini scoppiarono durante il rientro dei tifosi dallo stadio Partenio di Avellino. Un gruppo di sostenitori dell’Avellino, a bordo di due auto, avrebbe inseguito e tentato di bloccare un veicolo con a bordo alcuni tifosi della Paganese, rimasto isolato dal corteo delle altre vetture.

La notizia dell’aggressione imminente raggiunse rapidamente altri ultras della Paganese, che si fermarono sul raccordo, scesero dai veicoli e si diressero a piedi verso le auto degli avversari, armati di bastoni e oggetti contundenti.

Ne nacque una violenta rissa che provocò il blocco totale del traffico in direzione Salerno per diversi minuti, gettando nel panico gli automobilisti in transito, costretti ad assistere a scene di violenza improvvisa e incontrollata.

Le indagini hanno permesso di individuare i principali responsabili e ricostruire la dinamica dei fatti, che sarà ora al centro del processo atteso per il prossimo autunno.