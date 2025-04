Torre Annunziata, sversamenti abusivi senza sosta: identificati altri tre trasgressori

Non si arrestano gli sversamenti abusivi lungo le strade di Torre Annunziata, nonostante l’intensificarsi dei controlli messi in atto dall’Amministrazione comunale nelle ultime settimane. Gli incivili continuano ad abbandonare rifiuti, ignorando le regole del vivere civile e il rispetto per l’ambiente urbano.

Nella giornata di ieri, il personale della società Prima Vera, con il supporto della Polizia Municipale, è intervenuto in diversi quartieri della città per ispezionare i rifiuti lasciati in strada. Un’azione che ormai si inserisce a pieno titolo in una strategia costante di contrasto all’abbandono illecito, già costata multe a diversi cittadini.

Le operazioni di controllo si sono concentrate tra via Sant’Antonio, corso Vittorio Emanuele III e alcune traverse adiacenti. Grazie all’analisi dei rifiuti e alla tracciabilità di alcuni materiali abbandonati, è stato possibile risalire all’identità di tre ulteriori trasgressori, che ora rischiano sanzioni amministrative.

“Accanto all’attività di controllo – ha dichiarato il sindaco Corrado Cuccurullo – stiamo portando avanti un’intensa campagna di informazione e sensibilizzazione, casa per casa, per spiegare come effettuare correttamente la raccolta differenziata e i vantaggi che questa comporta per l’intera comunità, anche in termini economici”.

L’Amministrazione ribadisce il proprio impegno nel garantire decoro e legalità, ma invita i cittadini alla collaborazione, affinché Torre Annunziata possa diventare una città più pulita e sostenibile per tutti.