Angri, nuovo tentativo di furto alla paninoteca “Da Gino”: è il terzo in cinque mesi

Ancora un episodio di microcriminalità ad Angri. La paninoteca “Da Gino”, situata ad Angri in Via Nazionale, è stata nuovamente presa di mira da ignoti malviventi in quello che è il terzo tentativo di furto in appena cinque mesi dall’apertura del locale.

Un episodio che getta ombre preoccupanti sulla sicurezza della zona e che lascia l’amaro in bocca al titolare, già provato dai precedenti danneggiamenti e dai disagi causati. Non solo i danni economici, ma anche una crescente perdita di serenità per chi ogni giorno cerca di portare avanti, con passione e sacrifici, la propria attività.

“Così è difficile andare avanti – racconta l’imprenditore – perché oltre alle spese da affrontare dopo ogni tentativo di intrusione, viene meno la tranquillità necessaria per lavorare. Non si può vivere con la paura continua di ricevere una telefonata in piena notte.”

Il titolare tiene a precisare di non avere nulla contro le forze dell’ordine o altri, ma esprime un’amara constatazione: “È semplicemente inaccettabile che nel 2025, nove persone incappucciate, alle due di notte, possano operare con tale disinvoltura e tranquillità sotto gli occhi di centinaia di auto che passano, come se nulla fosse. È un’immagine che racconta un degrado sociale preoccupante.”

E aggiunge: “Chi gestisce un’azienda deve sentirsi tutelato e poter restare concentrato sul proprio lavoro per ottenere risultati eccellenti. Non può esserci l’assenza dello Stato nei confronti di chi fa impresa. Noi dobbiamo sentirci protetti e garantiti, altrimenti non è giustificata per niente la percentuale così alta di tributi che un’azienda è chiamata a versare allo Stato italiano.”

Infine il titolare ha concluso: “Vorrei dire a tutti questi presunti ladri che all’interno della mia attività non c’è mai nulla, sia come soldi contanti che come oggetti di valore”.