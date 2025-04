Costiera Amalfitana. Aumento del massimale per i Medici di Base: più assistenza per la zona

Con un avviso datato 10 aprile 2025, il Distretto Sanitario 63 Cava de’ Tirreni-Costa d’Amalfi ha annunciato che tutti i Medici di Medicina Generale della zona hanno visto aumentare il massimale di assistiti a 1800. Questa decisione, approvata dal Comitato Aziendale il 2 aprile 2025, mira a migliorare la copertura sanitaria in una zona, come la Costiera Amalfitana, che soffre della carenza di medici di base (se ne necessiterebbero 8 in più).

I medici che hanno ricevuto l’aumento del massimale sono la dottoressa Antonella Mansi, il dottor Basilio Cretella e il dottor Pietro Festa, mentre per gli altri era già stato applicato precedentemente.

Gli utenti che desiderano cambiare o scegliere il proprio medico di base possono farlo recandosi al Poliambulatorio di Maiori (via Pedamentina) nei seguenti orari:

Lunedì, Mercoledì, Venerdì: 08.30 – 12.30

Giovedì: 15.00 – 17.00

Alternativamente, è possibile inviare una richiesta via email all’indirizzo ds63.medicinabase@aslsalerno.it, allegando il nome del medico scelto, una copia del documento di identità e della tessera sanitaria. Per la dottoressa Mansi e il dottor Cretella, la scelta può avvenire solo tramite email, mentre per il dottor Festa è possibile utilizzare anche l’app “Campania in Salute” con SPID.