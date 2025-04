Giovane di Sant’Egidio trovato con un chilo di cocaina: giudizio immediato

Affronterà il giudizio immediato A.D., 25 anni, originario di Sant’Egidio del Monte Albino, arrestato lo scorso gennaio a Nocera Inferiore con un chilo di cocaina. Il giovane, difeso dal proprio legale, ha optato per il rito abbreviato condizionato, che sarà valutato la prossima settimana dal Gip del Tribunale di Nocera. Durante l’interrogatorio di garanzia, le sue dichiarazioni non furono ritenute attendibili, come riportato da “Il Mattino“.

L’arresto fu eseguito dalla Squadra Mobile di Salerno. Secondo quanto ricostruito, quella sera di fine gennaio, A.D. si trovava nei pressi di un bar in via Provinciale, dove avrebbe appena perso 700 euro alle slot machine — somma che gli era stata affidata dal padre per pagare delle bollette. In preda alla rabbia, sarebbe stato avvicinato da un conoscente che gli avrebbe affidato un pacco da consegnare a terzi, promettendogli una ricompensa di 7.000 euro. All’interno del pacco vi era la cocaina poi sequestrata dalla polizia.